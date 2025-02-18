Çorum FK’da Geraldo şoku yaşanıyor.
İkinci yarının ilk maçında Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan ve 4 maçtır forma giyemeyen tecrübeli futbolcunun 4 hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Geraldo, Kocaelispor maçı kadrosunda yer almış ve 70.dakikada Suat Kaya'nın yerine oyuna girmişti.
Kocaelispor maçı sonrası sağlık ekibinin yaptığı kontrol sonucu Geraldo'nun arka adelesinde 2.derece yırtık tespit edildi.
Oyuncunun en az 4-5 hafta daha sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.
Editör: Fatih Battar