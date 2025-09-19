İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Vefa Buluşması’nda emekliye ayrılan ve görev yerleri değişen müdürlere plaket verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Eğitim Müfettişleri Başkan Yardımcısı iken emekliye ayrılan, Mustafa Beköz ile görev değişikliği nedeniyle görevlerinden ayrılan, Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Uçar, Laçin İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Yıldırım, Mecitözü İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Doğru ve Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay’a plaket takdim etti.

Programa Eğitim Müfettişleri Başkanı Ramazan Yıldız, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve birim amirleri de katıldı.

Cemil Çağlar, eğitim camiasına uzun yıllar emek veren başkan yardımcısına ve ilçe müdürlerine katkılarından dolayı teşekkür ederek, yeni hayatlarında başarılar diledi.