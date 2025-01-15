Voleybol İl Temsilcisi Mahmut Uysal ile devam.

41 yıldır voleybolun içinde her kademede görev yapan Mahmut Uysal 2014 yılında devraldığı İl Temsilciliğini görevini üç yıl daha sürdürecek.

1983 yılında sporcu olarak hizmet vermeye başladığı voleybol branşında daha sonra hakem ardından gözlemci olarak devam eden Mahmut Uysal 2014 yılında Voleybol’da İl Temsilcisi olarak atandı. O tarihten buyana il temsilciliği görevini başarı ile yürüten Mahmut Uysal yapılan son genel kurulun ardından Federasyon tarafından bu göreve devam ettirildi.

İl Temsilcisi Mahmut Uysal içinde büyüdüğü voleybol camiasına hizmet etmeye devam etmekten dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti. Uysal, kulüpler, antrenörler, sporcular, hakemler ve gözlemciler olarak Çorum voleybolünü daha iyi yerlere getirmek için yine hep birlikte hareket ederek çok daha iyi noktalara getireceklerini inandığını belirtti.