Çorum merkez ve ilçeleri her yıl yeni spor tesisleri kazanmasına karşın Oğuzlar ilçesi hala 45 yıllık spor salonunda spor yapmaya çalışıyor.

İlçede son olarak geçtiğimiz günlerde yapılan Voleybol turnuvası bu eksikliği açıkca ortaya çıkardı.

Çatısı akan, aydınlatması çok yetersiz, zemini beton ve hepsinden önemlisi ısıtma sistemi olmayan salonu dolduran voleybol severler oldukça ilkel şartlarda maçları izlemek zorunda kaldılar. 45 yıl önce yapılan ve artık günümüz şartlarında spor yapmanın imkansız hale geldiği salona gereksiz bakımlar yapmak yerine yeni bir salon yapılması Oğuzlar halkının ortak dileği.

Bu konuda bir Oğuzlarlı vatandaş voleybol turnuvası haberinin altına yaptığı yorumda konuşu çok iyi özetlemiş. ‘Halk voleybolu ve sporu seviyor sevmesine ama, çatısı akan, aydınlatması doğru düzgün olmayan, beton zemin ve buz gibi olan 80'lerden kalma bir spor salonunda oturmak zorunda kalıyor. Yazık bu insanlara. Çok mu zor devletin bu salonu tadilat ettirmesi? Diğer ilçelere 6'şar 7'şer halı sahalar spor salonları yapılırken bizim ilçemize neden yapılmıyor? Oy istemeye gelirken sporu sevin seçim bitince arkanızı dönün köyünüze gidin derler’ dedi.