Ahlatcı Çorum FK’nın Ümraniyespor ile oynadığı maçta satılan bilet sayısı 5274 olurken maça giriş yapan taraftar sayısı ise 4360 olarak açıklandı.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın tarafından Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ın önerisi ile ümraniyespor maçında öğrencilere karne hediyesi olarak ücretsiz bilet tahsis edilmesinin ardından bu maça özel olarak bir tek VİP B hariç tüm bloklarda 19 lira olarak uygulanmıştı.

İlginin çok yüksek olacağı stadın dolacağı yönündeki söylemlere karşın maça giriş yapan taraftar sayısı 4360 olarak açıklandı.

Kombine bileti olan ve bilet aldığı maça gelmeyen taraftar sayısı ise 914 oldu.

En büyük düşüşlerden biri ise protokolde oldu.

30 isimden sadece dördü protokole giriş yaptı.