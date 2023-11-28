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Ahlatcı Çorum FK’nın forveti Thomas Verheydt ligde 68 gün sonra gol sevinci yaşadı. Kırmızı Siyahlı takımın sezon başı Hollanda’dan transfer ettiği Thomas Verheyd ligde ilk dört haftada Tuzlaspor’a iki ve Ümraniyespor’a penaltıdan attığı üç golle sezona çok iyi bir başlangıç yaptı.

16 Eylül’de Ümraniyespor deplasmanında attığı penaltı golünün ardından 68 gün süren hasret Altay maçında sona erdi. Altay karşısında maçın 66. dakikasında Ahmet Sağat’ın yerine oyuna giren Thomas 75. dakikada Geraldo’nun asistinde kayarak yukarda görülen pozisyonda kayarak topu Altay ağlarına göndererek takımının ikinci golünü attı. Thomas Verheydt gol sonrası takım arkadaşları ile hem golü hemde hasrete son vermeyi yaşadı.