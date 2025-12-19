Çorum Voleybol Kulübünde yeni Başkan Erkan Ölmez oldu.

Çorum Voleybol kulübünün Olağanüstü Genel Kurulunda yönetim yenilendi.

Mevcut Başkan Ali Haydar Teke’nin Voleybol İl Temsilciliğine aday olması nedeni ile yapılan Olağanüstü Genel Kurulda Erkan Ölmez kulübün yeni başkanı oldu.

İrfan Kılıç Başkan Yardımcılığına Haydar Demir Genel Sekreterliğe Serkan Şahin ise Sayman olarak görev aldı.

Aytaç Taşaner ve Bora Duyar’ın üye olarak görev aldığı yeni yönetim kurulu kulüp müdürü olarak ise Serkan Yıldız göreve getirildi.