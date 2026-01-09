Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(ÇESOB)’ne bağlı esnaf odalarında 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle başlayan Olağan Genel Kurullarda tekrar ve yeni oda başkanı seçilen isimler, bugün Seçim Kurulu’na gelerek aynı anda mazbata aldılar.

Kasaplar ve Celepler Odası Başkanlığına yeniden seçilen Recep Gür, Mobilyacılar Odası Başkanlığına seçilen Fatih Erdal, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanlığına seçilen Arap Ali Gür, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanlığına yeniden seçilen Cumhur Palabıyık, Marangozlar Odası Başkanlığına seçilen Yücel Şahin, Terziler Odası Başkanlığına seçilen Sadık Balaban ve Mecitözü Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanlığına tekrar seçilen Halil Piroğlu mazbatalarını Seçim Kurulu Müdürü Ahmet Akbal'ın elinden teslim aldılar.

Mazbatalarını alan oda başkanlarını teker teker kutlayan ÇESOB Başkanı Recep Gür, oda başkanlarına çiçek takdim ederken, tüm mevcut ve yeni seçilen oda başkanlarına ve yönetim kurullarına görevlerinde başarılar diledi.