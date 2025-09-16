Arca Çorum FK’nın Vanspor ile oynadığı maçı 8025 biletli taraftar izledi.

Çorum FK ile Vanspor maçını Localardan stada 233 taraftar giriş yaparken, Batı Kapalı sağ tribünden 172, Doğu bloktan 2677, güneş kale arkası tribünden 1268, kuzey kale arkasından 2685, vip tribünden 652, protokolde 15 misafir tribünde ise 162 raftar maçı izledi.

Rakamlarda dikkat çeken konu ise maça girmesi beklenen taraftar sayısı 9814 olurken giriş yapan taraftar sayısı 8025 oldu. 1789 kombine biletli taraftar Vanspor maçına giremedi. Bunların büyük bölümünün cezalı olan tribünlerdeki taraftar olduğu öğrenildi.