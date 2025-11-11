Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'ın cesedi uçurum kenarında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 2 Kasım'da Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı'nın 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedeni uçurum kenarında bulundu.

Çorumlu oda başkanı hayatını kaybetti
Çorumlu oda başkanı hayatını kaybetti
İçeriği Görüntüle

Ekipler, Osman Helvacı'nın cansız bedenine ulaşmak için çalışma başlattı. Anne Huriye Helvacı'ya ait ise herhangi bir ize ulaşılamadı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı