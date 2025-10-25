AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, Çorum'un Bayat ilçesinde yapımı devam eden 9 köyün ortak kullanımında olan Ahacık ve Yoncalı grup yolunda incelemelerde bulundu.

Kaya ayrıca, Yoncalı köyü köy konağı yapımı ile Yoncalı ve Karakaya köylerindeki ilkokulların restorasyon çalışmalarını da yakından takip ettiğini belirterek, "Yoncalı köyümüzde köylülerimizle ve bölge muhtarlarımızla bir araya geldik. Ahacık Köyü Muhtarımız Hasan Üstmaş, Lapa Köyü Muhtarımız İsmail Ceyhan, Yoncalı Köyü Muhtarımız Murat Dalkılıç, Karakaya Köyü Muhtarımız Sadık İpek, Kunduzlu Köyü Muhtarımız Muhittin Aslan ve Evci Köyü Muhtarımız Halil Yılmaz ile köylerimizin ihtiyaç ve taleplerini değerlendirdik" dedi.

KÖYLERE KONFOR SÖZÜ

Dokuz köyün ortak kullanımda olacak ve ilk etapta grup yolunun 5 kilometrelik kısmını sıcak asfaltla buluşacağını kaydeden Kaya, devamında ise güzergâh boyunca genişletme ve iyileştirme çalışmalarını hayata geçirileceğini bu köylerin daha konforlu ulaşım, daha güçlü kırsal yaşam için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.