Çorum'un İskilip İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci ile İl Genel Meclis Üyeleri Duran Bıyık ve Selahattin Erden’den oluşan İskilip heyeti, Ankara’da bir dizi ziyarette bulundu.

Heyet ilk olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı aslen İskilipli olan hemşerimiz Zekeriya Coştu ile görüşerek OSB’nin son durumu ve ihtiyaçları hakkında istişarelerde bulundu.

Görüşmelerde OSB’nin yatırım süreçleri ele alındı.

Heyet TBMM’de AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya'yı da ziyaret ederek ilçenin taleplerini iletti.