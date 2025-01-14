Uzun yıllardır Çorum Belediyesi'nde çalışan 9 kişi emekli oldu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, belediyeden emekli olan 9 kişiyi makamında kabul etti.

Bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı emekli olan personeline teşekkür eden Aşgın; " Uzun yıllar memleketimize aşkla hizmet ederek emekli olan çok değerli mesai arkadaşlarımız ile bir aradaydık. Çorumumuza hizmetleri ve nazik ziyaretleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor; sağlıklı ve mutlu bir emeklilik hayatı diliyorum." ifadelerini kullandı