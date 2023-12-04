AK Parti önceki yönetim kurulu üyelerinden Bilal Gül’ün babası, Avukat Mustafa Gül’ün dedesi değirmenci Abdullah Deli hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Abdibey Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Avukat Muzaffer Külcü, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.