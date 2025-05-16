Abdussamet Uğurlu Dünya Şampiyonası için milli takım kampına katıldı.

15-23 Mayıs tarinleri arasında Antalya Kemer’de Macda Otel’de yapılacak Dünya Kick Boks Şampiyonası için kamla giren milli takımda ilimizin Türkiye Şampiyonu sporcusu Abdussamet Uğurlu da bulunuyor.

Muay Thai Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazanarak Avrupa ve Dünya Şampiyonasında milli takımda olmaya hak kazanan Abdüssamet Uğurlu sekiz gün sürecek Dünya Şampiyonası için Antalya’ya gitti. Kamh sonunda ise Dünya Şampiyonasında ringe çıkacak.

Abdüssamet Uğurlu milli takım forması altında ringe çıkmanın üzerlerine çok büyük sorumluluk yüklediğini belirterek ‘Bunun bilincinde olarak gecemi gündüzüme katarak bu şampiyonaya hazırlandım. Şimdi sekiz günlük kampta milli takım arkadaşlarımız ile birlikte son hazırlıklarımızı yapacağız.

Tabiki amacımız ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek altın madalya kazanmak ve Dünya Şampiyonluğu. Bugüne kadar ter akıttık bu zorlu maçlara hazırlandık. Artık yürekler konuşacak ve yüreğimi ortaya koyarak şampiyonluk için mücardele edeceğim. Ev sahibi olmanın avantajını en iyi şekilde kullanarak istiklal marşını söylemek ve bayrağımızı en üstlere çıkarmak istiyorum. Tüm sevenlerimden dualarını bekliyorum’ dedi.