Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel, 28 bin 75 TL’lik asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirterek “açlık ücretini kabul etmiyoruz” dedi.

AKP iktidarının belirlediği asgari ücretle milyonlarca işçinin 2026 yılına açlık sınırının altında bir ücretle gireceğini belirten Özünel, açıklanan asgari ücretin, yoksulluk sınırının dörtte biri düzeyinde olduğuna dikkat çekerek, ücretin işçilerin en temel yaşam ihtiyaçlarını dahi karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti.

Asgari ücret belirlenirken işçilerin taleplerinin değil, uluslararası sermaye kuruluşlarının talep ve beklentilerinin esas alındığını kaydeden Özünel, yerli ve yabancı tekellerin daha fazla kâr, daha fazla sömürü ve düşük ücret politikalarına uygun bir ücretin hayata geçirildiğini söyledi.

EMEP İl Başkanı Özünel, bu süreçte sendikal bürokrasinin “iktidar yıpranmasın” tutumunun ve oynadığı uğursuz rolün, iktidar için adeta can suyu olduğunu dile getirdi.

2026 yılı için belirlenen asgari ücretle sermayenin sınırsız ve dizginsiz sömürü koşullarının önüne kırmızı halı serildiğini ifade eden Özünel, işçi sınıfının tek taraflı biçimde dayatılan bu açlık ücreti karşısında mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

EMEP İl Başkanı Muharrem Özünel açıklamasında, AKP iktidarının açlık ve sefalet politikalarına karşı işçi ve emekçileri direnmeye ve mücadele etmeye çağırdı.