Sungurlu Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinliği kapsamında Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, konuşmacı olarak programa katıldı.

Etkinlikte öğrencilere hitap eden Kaymakam Köksal, kaymakamlık mesleğine ilişkin mesleki tecrübelerini paylaşarak kariyer sürecine dair önemli bilgiler aktardı.

Program boyunca öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Köksal, kamu yönetimi ve meslek hayatına dair tavsiyelerde bulundu.

Köksal, bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde ve davetinde emeği geçen Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Öğr. Üyesi Özlem Bal başta olmak üzere okulun akademik ve idari kadrosuna teşekkürlerini iletti.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.