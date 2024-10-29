Adanaspor’da Teknik Direktör Özcan Kızıltan ile yollar ayrıldı.

Sezona Francois Ciccolini ile başlayan turuncu ekipte 7. haftada Çorum FK ile oynanan maçta göreve Kemal Kılıç getirilmişti.

Turuncu beyazlı ekipte bundan önce yedi kez göreve getirilen Kemal Kılıç dört maçlık periyotta bir beraberlik alınca yönetim tarafından ayrılık kararı alındı.

Adanaspor Yönetiminden yapılan açıklamada ‘Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda takımımızda Teknik Direktörlük görevini üstlenen Kemal Kılıç ve ekibi ile yollarımız ayrılmıştır. Kemal Kılıç ve ekibine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz’ denildi.