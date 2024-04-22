Dün oynanan Ahlatcı Çorum FK - Adanaspor maçı için ilimize gelen Adanaspor’lu futbolcu Check Oumar Dıakite cumartesi akşamı yatsı namazı için Anitta Otel’e yakın Kışla Camiine gitti.

Burda Cami İmamı Mustafa Uysal ve diğer görevlilerle namaz sonrası hoş bir sohbet yaptı.

Dıakite Çorum FK’nın play-off’u garantilediğini kendilerinin ise düşme tehlikesi yaşadığını belirterek maçı kendilerinin kazanmasını istediğini söyledi.

Mustafa Uysal ve Çorumlular ise; 'İyi oynayan kazansın ancak onun biz olmasını diliyoruz' dediler.