Adnan Menderes İlkokulu’nda eğitim gören Çorum Belediyesspor kulübü sporcuları, elde ettikleri başanılardan dolayı okul yönetimi tarafından ödüllendirildi.

Okul Müdürü Olgun Çakır , Müdür yardımcısı Hüseyin Güler ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, sporcuları tebrik ederek ödüllerini takdim etti.

Genç yaşta elde ettikleri başarılarla gurur kaynağı olan sporculara, hem akademik hem sportif anlamda destek sunan okul yönetimi ve ASKF yetkilileri, bu tür teşviklerin devam edeceğini belirtti