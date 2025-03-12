İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.

Toplumda deprem bilincinin oluşması ve deprem öncesi, sırası ve sonrası hazırlıklı olunması, deprem tehlikesinin kamuoyunun gündeminde kalması amacıyla her yıl 1-7 Mart tarihleri arası Deprem Haftası olarak değerlendiriliyor.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında il merkezinde bulunan okullarda Afet Farkındalık Eğitimleri, Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatları düzenlendi.

Ayrıca 8-9 Mart tarihlerinde ise AFAD tarafından AHL Park AVM’de stant açılarak köpük strafor malzeme ile enkaz görünümü oluşturuldu ve vatandaşlar depremin yıkıcı boyutları hakkında bilgilendirildi.

Stantta deprem ve diğer afetlerle ilgili alınacak önlemler ile deprem arama ve kurtarma alışmalarında kullanılan malzemeler hakkında vatandaşlara bilgiler verildi.

