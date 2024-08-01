Çorum’da Anadolu Gençlik Derneği’nce Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye düzenlenen suikast protesto edildi.

Hürriyet Meydanı’nda toplanan AGD üyeleri, Siyonist İsrail’e lanet okudu.

Grup adına bir basın açıklaması okuyan AGD Organizasyon Planlama Sorumlusu Recep Çiftbaş;

‘Ailesi ve en yakınlarını rabbine kurban vermesi nedeniyle “Ebu’ş Şüheda” yani şehitlerin babası olarak nitelendirdiğimiz büyük komutan ve aziz lider İsmail Heniyye’nin şehadeti büyük bir dönüm noktasıdır.’ dedi

İsmail Heniyye’nin şehadetinin bir son değil muazzam bir başlangıç olacağını belirten Çiftbaş; “İsrail rejimi, İsmail Heniyye’yi şehit ederek hiçbir şey başaramamıştır, ancak aziz komutan Heniyye çok arzuladığı ve hasretle beklediği şehadet makamına kavuşmuştur. Liderleri şehit olan bir hareket asla yenilmez.” diye konuştu

Dün Şeyh Ahmed Yasin’i, Abdülaziz Rantisi’yi, ve daha nice değerli evladını şehit verse de sarsılmayan bilakis daha da büyüyen ve gönüllere kök salan Filistin mücadelesinin bugün de mağlup olmayacağını dile getiren Çiftbaş, konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

“Bizi ölümle korkutmak isteyenler çok iyi bilmelidir ki; Biz şehadete aşığız. Biz şehadet aşkıyla yanıp tutuşuyoruz. Biz Evlad-ı Fatihanız. Hamas lideri İsmail Heniyye bir konuşmasında “milyonlarca şehitle yürüyoruz Kudüs’e” ifadesini kullanmış ve bu davanın savaşçılarının sadece yerin üstüne olmadığını vurgulamıştı. Bugün bizler çok iyi biliyoruz ki; Aziz komutan İsmail Heniyye erişmiş olduğu şehadet makamında Kudüs’ün ve tüm Filistin’in özgürlüğü için savaşmaya devam edecektir. Bizler de yüreği yanık Anadolu insanı olarak söz veriyoruz ki; şehit lider İsmail Heniyye’nin aziz hatırasına layık bir şekilde yerin üstünde savaşacağız. Bir an olsun durmayacağız. Bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Bulunduğumuz her konumu İsrail rejimine karşı bir cephe bileceğiz. Cephelerden asla kaçmayacağız. İslam coğrafyası ve yeryüzünün tamamını Siyonistler için yaşanılamaz bir hale getireceğiz.

İsmail Heniyye’nin şehadetiyle daha da güçlenen Kudüs ve Filistin davamıza sımsıkı sarılacağız. Gün yas tutma günü değildir. Gün acı çekme günü değildir. Gün intikam günüdür. Siyonist İsrail rejimi ve onun tüm işbirlikçilerine karşı birleşme ve ahidleşme günüdür.

Konuşmasında İslam ülkelerine de seslenen Çiftbaş;

“Buradan İslam ülkelerinin liderlerine de seslenmek istiyoruz; Hepimiz bir olup tükürsek İsrail boğulur. Silkinin ve kendinize gelin. Hristiyanları ve Yahudileri kendinize dost edinmeyin. Aranızdaki suni ayrılıkları bir kenara bırakın ve Siyonist İsrail’e karşı birleşin. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız, iman etmedikçe de cennete giremezsiniz. Önce Müslümanlar olarak birbirinizi sevin. Sevin ki; birleşmenin önündeki en büyük engel ortadan kalksın. Müslümanlar; birbirini gerçek manada sevdiklerinde, mesele kökünden çözülecektir. Bu sevgi olursa, aradaki nifak tohumları kuruyacak, herkes birbirini doğru anlayacak, sınırlar kalkacak, insanlar kucaklaşacak, gönüller birleşecektir. Bu birleşme olunca; Müslümanlar birbirlerine yaslanacak, birlikte büyüyecek ve birlikte güçleneceklerdir. İşte o zaman, dünya 5’ten büyük olacak, adalet üzerine yeni bir dünya kurulacaktır. İşte o zaman İsrail’e öyle bir tokat vuracağız ki, bütün hayatı Gazze şeridi gibi gözlerinin önünden geçecektir.” ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından İsmail Haniye ve tüm şehitler için dua edildi.