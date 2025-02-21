Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hava şartları nedeniyle kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'da D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarını kullanmalarına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce illeri için turuncu (tehlikeli), İstanbul, Bolu ve Karabük illeri için sarı (az tehlikeli) kodlu meteorolojik uyarı verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kritik yol kesimlerinde trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için, tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç; kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların 21 Şubat Cuma günü (bugün) saat 13.00 ile 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 arasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyecektir."

"Ekiplerimiz, 7 gün 24 saat sahada olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kuvvetli kar yağışına karşı Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin, tüm kritik noktalarda sahada olacağını ve yol güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak, "Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ekiplerimiz, 7 gün 24 saat sahada olacak. Tuzlama ve kar küreme çalışmaları, aralıksız sürdürülecek." ifadesini kullandı.