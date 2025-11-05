Ekim ayında faaliyete geçen Ahlatcı Portföy iki serbest fon çıkarttı, yedi yatırım fonu sırada.

Şirket, gücünü Ahlatcı Holding’in geniş müşteri tabanı ve iş hacminden alacak.

Finans dünyasında artık bir yatırım grubu olmak “oyunun kuralı” haline geldi.

Yalnız bir aracı kurum, bir portföy yönetim şirketi, bir girişim sermayesi şirketi hatta bir banka sahibi olmak değil finansal dünyanın her alanını kapsayan büyük bir oyuncu olmak gerekiyor. Yeni dönemde artık her şirket bir diğerinin sinerjisini kullanarak büyüyebiliyor.

2.4 TRİLYONLUK CİRO

Çatısı altındaki 70 şirket ve 2,4 trilyon TL’lik yıllık cirosuyla Türkiye’nin en büyük gruplarından biri olan Ahlatcı Holding de bu yolu izliyor.

Türkiye’nin en değerli üçüncü altın rafinerisi Ahlatcı Metal Rafineri, Ahlatcı Holding’e ait.

Çorum’daki Ahlatcı Metal Rafineri Türkiye çapında altı bini aşkın kuyumcuya ulaşıp altın tedariği sağlıyor.

Bu işin ayrılmaz bir parçası sayılabilecek döviz alım satımı konusunda da en büyükler listesinin ön sıralarında.

Diğer büyükler arasında Ahmet Albayrak’ın sahibi olduğu ALB Döviz ve Nadir Döviz de bulunuyor.

Ahlatcı Döviz’in Türkiye çapında 300’ü aşkın döviz bürosu müşterisi var.