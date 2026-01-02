Ahlatcı Altın İşletmeleri'nin AHGAZ ve ENERY bünyesinde değerlendirdiği dokuz adet maden ruhsatının satın alınmasına yönelik yürütülen görüşmeler anlaşma sağlanamadan sona erdi.

Şirketin sahibi Enerya Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu maden ruhsatları için görüşmelere devam etmeme kararı alındığını duyurdu.

Ahlatcı Altın İşletmeleri'nin, AHGAZ ve ENERY bünyesinde değerlendirdiği dokuz adet maden ruhsatının satın alınmasına yönelik yürüttüğü görüşmeler anlaşma sağlanamadan sonuçlandı.

Şirketin sahibi konumundaki Enerya Enerji, çarşamba günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla sürecin sona erdiğini duyurdu.

Açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler neticesinde anılan maden ruhsatlarının satın alınmasına yönelik görüşmelere devam etmeme kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

GÖRÜŞMELER GEÇEN YILDAN BERİ SÜRÜYORDU

Ahlatcı Altın İşletmeleri, geçen yılın ortalarında maden ruhsatlarına ilişkin olarak Demir Export ile birlikte Manuba Madencilik ve Meds Mine Madencilik ile temas halinde olduğunu kamuoyuna açıklamıştı.

Ancak yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kaldığı ve taraflar arasında anlaşmaya varılamadığı bildirildi.