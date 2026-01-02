Osmancık’ta acil sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla kurulan 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ve beraberindeki heyetin ziyaretiyle resmen hizmete açıldı.

Yeni istasyonun faaliyete geçmesiyle birlikte ilçedeki acil sağlık altyapısı daha da güçlendirilirken, vatandaşların acil durumlarda sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde ulaşması hedefleniyor.

112 Acil Sağlık Hizmetleri koordinasyonunda 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek olan istasyon, acil vakalarda olay yerine en kısa sürede ulaşarak gerekli ilk müdahalelerin yapılmasını sağlayacak.

Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, yeni istasyonun hizmete girmesiyle birlikte Osmancık’ta acil sağlık ekiplerinin saha müdahale kapasitesinin arttığını ve olası vakalara daha hızlı yanıt verileceğini ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ramazan Yıldızhan, Osmancık halkına daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla il genelinde sağlık yatırımlarının ve hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.