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Dünyadaki en büyük 5 uluslararası mücevher fuarından biri olan İstanbul Jewelry Show fuarı Elmas Kule sponsorluğunda, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

Fuara Çorum’un gururu Ahlatcı Kuyumculuk damga vurdu.

Ahlatcı tarafından Cumhuriyet’in 100.yılına özel Türkiye’nin milli muharip insansız uçağı Bayraktar Kızılelma yapıldı.

1/35 ölçeğindeki 5.392 gr.14 ayar altından el işçiliğiyle özel olarak üretilen altından Bayraktar büyük ilgi gördü.

Fuarda ayrıca Ahlatcı’nın Sungurlu’da üretime başlayan Barut Fabrikası’na istinaden 5.815 gr.14 ayar altından el işçiliğiyle özel barut fıçısı da yer aldı.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı fuara katılan protokol üyelerine toplam 11 kilo 14 ayar altın kullanılarak üretilen Bayraktar Kızılma ve barut fıçıları hakkında bilgi verdi.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, MİB Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Burak Yakın, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Ahlatcı, sektör temsilcileri katıldı.