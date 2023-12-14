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Ahlatcı Çorum FK’ya yine tribün kapatma ve para cezası geliyor.

Kırmızı siyahlı takımın geçtiğimiz hafta sonu sahasında oynadığı Erzurumspor maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile ceza kuruluna sevk edildi.

Kırmızı Siyahlı takımın Maraton tribünün bir bölümünden yapılan bu tezahürat nedeni ile bu tribünlerdeki taraftarların kartlarına bloke konulması ve para cezası verilmesi bekleniyor. Çorum FK’nın cezası bugün yapılacak PFDK toplantısı sonrasında açıklanacak.

Öte yandan geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarda Bodrumspor kulübü çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeni ile, Teksüt Bandırmaspor kulübü antrenörü Polat Canpolat sportmenliğe aykırı hareketi nedeni ile ceza kuruluna sevk edildi.

Kocaelispor futbolcusu Douglas kural dışı hakareti nedeni ile kırmızı kart görmesi nedeni ile tedbirli olarak ceza kurula sevk edildi.

Manisa FK’da Adanaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile ceza kuruluna sevk edilen diğer takım oldu.