AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon Hayri Gür Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği toplu açılış töreni öncesinde hazırlık koordinasyon heyetinde görev aldı.

Ahlatcı, komite ekibiyle birlikte sahne düzeni, oturma planı, ses-ışık sistemleri ve güvenlik önlemleri gibi tüm detayları titizlikle gözden geçirdi. Hazırlık sürecini yerinde takip eden Ahlatcı, “Trabzon, liderine sevdayla hazırlandı. Türkiye Yüzyılı’nın heyecanı Karadeniz’in kalbinde hissediliyor” ifadelerini kullandı.