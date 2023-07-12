Önceki dönem Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’nin girişimleriyle Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ koordinatörlüğünde hayata geçirilen Ahlatcı Gold Force Küresel Barut fabrikası ile barutun hammaddeleri Nitrogliserin ve Nitroselüloz fabrikalarının temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Ağustos 2022’de atılmıştı. Törende ayrıca, Arca Kapsül Üretim Fabrikası ile Mıte Defence Fişek Üretim Fabrikasının da temeli atılmıştı.

6 milyar lira yatırım tutarı ile Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımı özelliğine sahip, OSB’de 4 bin dönüme yayılan 3 farklı firmanın 5 farklı fabrikası 10 Mayıs 2023’te test üretimine başladı.

2 bin 500 kişinin çalışacağı ve yıllık kapasitesi bin 500 ton olan barut fabrikası, barutun hammaddesi olan nitrogliserin ve nitroselülozün aynı yerde üretiliyor olması ile dünyada bu özelliğe sahip ilk ve tek barut fabrikası konumunda.

Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın sayılı fabrikalarından biri olan Sungurlu barut fabrikası, 3-4 milyar liralık bir ihracat ve üretim potansiyeline sahip olacak ve üretilen barut hem Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak, hem de dünyaya ihraç edilecek.

Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımı özelliğine sahip fabrikaların seri üretime geçmesiyle, Sungurlu savunma sanayi merkezi haline dönüşecek.