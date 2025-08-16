AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi.

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında buluştu.

Toplantıya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Kanat ve mahalle muhtarları katıldı.

Mahallelerin sorunları ve vatandaşların beklentilerinin masaya yatırıldığı toplantıda muhtarların her biri tek tek dinlenerek not alındı. Çözüm yolları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Milletvekili Ahlatcı toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Mahallelerimizin nabzını tutan muhtarlarımızla bir araya gelerek sorunları ve talepleri doğrudan dinledik.

Çünkü biz, Çorum’umuz için muhtarlarımızla el ele, vatandaşlarımızla gönül gönüle çalışıyoruz. Birlikten doğan güçle, şehrimizin her mahallesine hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Ahlatcı, muhtarlarla yapılan bu istişarelerin Çorum’un gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin yükselmesi adına büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.