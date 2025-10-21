Türkiye Özel Sporcular Federasyon As Başkanı Ensar Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Down Sendromlular Masa Tenisi Şampiyonu Özel Sporcumuz Merve Peker, Down Sendromlular Atletizm Dünya dördüncüsü ve Türk Cumhuriyetleri Spor Oyunları Gülle Atma Şampiyonu Enes Borucu, Ülke Tv Yayın Yönetmeni Ömer Önder, Özel Sporcular Kulüp Temsilcileri ve Özel Sporcular İl Temsilcisi, Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ile bir araya geldiler,

Milli Sporcuların elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını belirten Yusuf Ahlatcı, Özel sporculara devlet olarak büyük destekler verdiklerini ve bunun sonucunda da büyük başarılar kazandıklarını belirterek Çorum’da da bu desteğin artarak devam edeceğini belirterek emek veren başta aileleri ve antrenörlerine çok teşekkür etti.