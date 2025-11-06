Çorum 2. OSB Müteşebbis Heyeti ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda 2.OSB'ye yatırım yapmak için yer isteyen Ahmet Ahlatcı ile Arca Savunma Sanayi'nin talepleri de görüşüldü.

Edinilen bilgilere göre, OSB yönetimi Ahlatcı'nın 1975 dekar alan üzerine yapacağı 2.3 milyar dolar değerindeki füze yakıtı tesisi ile Arca Savunma Sanayi'nin 450 dönüm arazi üzerine yapmayı planladığı tesise sıcak bakıyor.

OSB yönetiminin iki şirketin de istediği arazi taleplerine olumlu yaklaşırken, yatırım için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayının beklendiği ifade edildi.