Arca Çorum Futbol Kulübü loca satışı ile ilgili olarak yapılan aramaların tamamen asılsız olduğu belirtilerek bu dolandırıcılık konusunda uyarıda bulundu.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘Son günlerde kulübümüzün ve yönetim kurulu üyelerimizin adı kullanılarak ‘Loca satışı’, ‘boş loca var’, ‘uygun fiyata loca alınabilir’ gibi söylemlerle bazı kişilerin taraftarımızı ve iş insanlarımı aradığı tespit edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız ki, kulübümüz tarafından hiç bir şekilde loca satışı veya bu içerikte bir uygulama bulunmamaktadır. Tüm localarımız doludur. Tüm taraftarlarımızın ve ilgililerin bu tür dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur’ denildi.