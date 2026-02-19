Ahlatcı Altın İşletmeleri, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ihalede 160 milyon TL ile en yüksek teklifi vererek birinci oldu; açıklama KAP'a Enerya tarafından yapıldı.

Ahlatcı Altın İşletmeleri, MAPEG tarafından yapılan İzmir ihalesinde en yüksek teklifi verdi. Enerya'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklaması şöyle:

"Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş. (Ahlatcı Altın İşletmeleri) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 19.02.2026 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen 308. Grup İhalesinde yer alan, İzmir ili dahilinde bulunan 3524851 erişim numaralı ve 1561,61 hektar alanına sahip IV. Grup Maden (altın, gümüş, bakır vs.) ruhsat sahasına ilişkin ihaleye katılmış ve açık artırma turunda en yüksek teklifi vererek ihalede 1. olmuştur. İhale bedeli 160.000.000 TL'dir.

İhale kapsamında devralınacak ruhsatla birlikte Ahlatcı Altın İşletmeleri'nin sahip olduğu maden ruhsatı sayısı 13 adete ulaşacaktır."