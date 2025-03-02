Çorum Belediyesi tarafından Ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik düzenlenen etkinliklerde Sertaç Abi’yi çocuklarla buluşturdu.

Akşemseddin Cami’nde öğle namazının ardından düzenlenen etkinliğe yüzlerce çocuk katıldı. Çocuklar, Youtuber, ve Sosyal Medyada çocukların sevdiği isimler arasında yer alan Sertaç Abi Dijital Kardeşlik etkinliğinde buluştu.

Programı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra yüzlerce çocuk ve aileleri de ilgi ile takip etti.

Çocukların yoğun ilgisi ile karşılaşan Sertaç Abi sosyal medya hesaplarını takip ederken dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. İnternet ortamında faydalı içeriklerin yanı sıra zararlı içeriklerin de olduğuna dikkat çeken Sertaç Abi; sosyal medyada yer alan her videoyu izlememeleri ve seçici olmaları uyarısında bulundu.

VELİLER ÇOK DİKKATLİ OLMALI

Sertaç Abi’den gelen öğütleri ilgiyle dinleyen çocuklar zararlı içeriklerden uzak durma sözü verdi. Etkinliğe çocuklar kadar velilerde ilgi gösterdi. Velilere yönelik de uyarılarda bulunan Sertaç Abi ailelerin mutlaka çocukları kontrol altında tutmaları gerektiğini belirtti. Ailelerin çocuklarıyla yakından ilgilenmesi ve takip ettikleri sosyal medya hesaplarını ve youtuberları incelemesi gerektiğini belirten Sertaç Abi “Çocukların sık sık kullandığı sanal oyun mecraları konusunda da dikkatli olunması gerekiyor. Teknolojinin doğru kullanımı çocuklara fayda sağlayacaktır. Ancak çocukların takip ettiği hesaplar onlara yararlı olabileceği kadar zararlı da olabilmektedir” dedi.

Yaklaşık 1 saat süren etkinliğin ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Sertaç Abi çocuklar ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.