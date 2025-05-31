Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran Ankara ziyaretleri kapsamında AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’yı makamında ziyaret ettiler.

Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ile İskilip Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve aynı zamanda Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile birlikte Yusuf Ahlatcı’yı ziyaret eden Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran spor tesisleri ve yurtlarla ilgili çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve destekleri için Ahlatcı’ya teşekkür etti.

Yusuf Ahlatcı da Çorum’un her alanda olduğu gibi spor tesisleri noktasında da en iyi noktaya getirmek için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirterek İl Müdürü ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür etti.