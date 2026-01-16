Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemini tamamlayarak karnelerini aldı.

Yarıyıl tatili öncesinde düzenlenen karne töreni, Ahlatcı Metal Rafineri’de gerçekleştirildi.

Karne törenine Ahlatcı ailesinden Sibel Ahlatcı ve Yağmur Ahlatcı Yiğittaşçı’nın yanı sıra okul müdürü Galip Şahin ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler karne heyecanı yaşarken, dönem boyunca gösterdikleri başarılar da katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi, mesleki eğitimde uygulamalı modeliyle dikkat çekmeye devam ediyor. Merkezin 2025-2026 eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuşan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, bu yıl lise ve kuyumculuk eğitimi almak üzere 700 gencin başvurduğunu, kontenjan sınırlılığı nedeniyle yapılan sınav sonucunda 201 öğrencinin kabul edildiğini açıklamıştı.

Gençlerin hem bilimsel eğitim hem de uygulamalı çalışmalarla altın ve pırlanta üretiminde uzmanlaşacaklarını belirten Ahmet Ahlatcı, öğrencilerin eğitimleri süresince asgari ücretin üçte biri oranında gelir elde ederek ailelerine yük olmadan eğitim hayatlarını sürdürebileceklerini ifade etmişti.