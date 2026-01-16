Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), yılın ilk açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı.

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), Ocak 2026 dönemine ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı.

Asgari ücret 2026 yılı için 28 bin 75 lira olarak belirlenmişti.

BES-AR'ın verilerine göre, 4 kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenebilmesi için aylık yapması gereken harcama tutarını gösteren açlık sınırı 40 bin 294 lira oldu.

Tek bir bekar çalışanın yaşam maliyeti ise 65 bin 38 liraya yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaları gösteren yoksulluk sınırı 98 bin 864 lira olarak açıklandı.