Ahlatcı Çorum FK’da Ahmet İlhan Özek eski hocası Yalçın Koşukavak’ı üzdü.

Manisaspor’da birlikte çalışan Yalçın Koşukavak ile Ahmet İlhan Özek maç öncesinde kulübe önünde bir araya gelerek kendilerine başarılar dilediler.

Ahmet İlhan Özek ikinci yarının ilk dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve bu golle eski hocasını üzen isim oldu.

Tecrübeli futbolcu takımının 2-0 kazandığı maçın ardından gerek Boluspor’lu futbolcular gereksede Yalçın Koşuvak’ın yanına giderek kendilerine bundan sonraki maçlarında başarılar dilediler.