“Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı” kapsamında Çorum’da “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı” yapıldı.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fuat Sezgin Konferans Salonu ve Çalışma Platformu’nda yapılan çalıştaya Vali Ali Çalgan’ın eşi Halide Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ile protokol üyeleri katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKAM)’nin işbirliğinde gerçekleştirilen programda açılış konuşmalarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “2025 Aile Yılı” kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin tanıtımları yapıldı. Ardından ise aile çalıştayı başladı.

Çalıştayda, Küresel Riskler ve Demografik Dönüşüm Karşısında Ailenin Korunması, Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi, Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması, Dijitalleşme Sürecinde Ailenin Desteklenmesi, Aileye Duyarlı Çevre Politikaları İle Ailelerin Afet ve Acil Durumlara Dayanıklılığının Artırılması konuları ele alındı.

Toplam 67 katılımcının bulunduğu çalıştayda Hitit Üniversitesinden görevlendirilen akademisyenler moderatörlüğünde 3 masa etrafında başlıklar değerlendirildi. Konular hakkında fikir alışverişi yapılırken, Çorum’un yerel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak İl Eylem Planı taslağı oluşturuldu.