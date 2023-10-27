Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti Gençlik Kolları, dün 10.00-10.30 saatleri arasında Starbucks’ın Türkiye’de ki tüm şubelerinde Filistin atkılarıyla eş zamanlı yarım saatlik ‘yer kapatma eylemi’ gerçekleştirdi.

AK Parti Çorum Gençlik Kolları İl Başkanlığı da, Filistin’de yaşanan soykırıma ve bu soykırımda Starbucks’ın İsrail’e verdiği desteğe tepki olarak Starbucks’ın Çorum'daki şubesinde "yer kapatma eylemi" gerçekleştirdi.

”Say Stop” mottosuyla ve Filistin atkılarıyla gerçekleştirilen eylemle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Fatih Temur, bombalarının hedefine çocukları, kadınları, hastaneleri ve tüm sivilleri koyan işgalci İsrail'e karşı Filistin halkının onurlu özgürlük mücadelesini destekleyeceklerini belirterek, bu eylemlerinin sessiz bir protesto olarak tüm dünyaya verdikleri bir mesaj olduğunu söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları olarak eylemlere devam edeceklerini ifade eden Temur, “Bugün AK Gençlik, tüm Türkiye’de en güçlü ve en organize gençlik teşkilatı olduğunu bu büyük eylemle birlikte göstermiştir. Bu gücümüz her zaman barışçıl amaçlarla, ülkemizin birliği ve bütünlüğü adına kullanılacaktır. AK Gençlik ailesi, İsrail’in vahşet boyutunda saldırılarını sürdürdüğü bu günlerde gerek İsrail’e gerekse tüm destekçilerine SayStop demek üzere eylemlerine devam edecek” diye konuştu.