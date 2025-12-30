AK Parti Çorum İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı, teşkilat mensuplarının yoğun katılım ve güçlü mesajlarla gerçekleştirildi.

Belediye Turgut Özal İl Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan İl Kadın Kolları Danışma Meclis toplantısına, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Bölge Sorumlusu Hümeyra Uzun, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Bölge Koordinatörü Sebile Hanım Ayar, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve İl Genel Meclis Üyesi Meryem Demir katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayıp divan heyetinin oluşmasıyla devam eden İl Danışma Meclis toplantısına; Belediye Başkan Yardımcıları, İl Başkan Yardımcıları, İl Genel Meclis Üyeleri Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Belediye Meclis Üyeleri, ilçe kadın kolları başkanları ve yönetimleri, mahalle, köy ve belde kadın kolları başkanları ve yönetimlerde hazır bulundu.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av.Yakup Alar’ın birer konuşma yaptığı toplantıda teşkilat çalışmaları değerlendirilirken, kadınların siyasette ve toplumsal hayatta üstlendiği role dikkat çekildi.

AK Partili kadınların yoğun ilgi gösterdiği danışma meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan İl Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Akyüz Akdağ, kadınların siyasetteki rolüne, sahadaki emeklerine ve teşkilat içindeki birlik beraberliğe vurgu yaptı.

Konuşmasına misafirleri selamlayarak başlayan Özdağ, toplantıya katılım sağlayan Genel Merkez MKYK üyeleri, Bölge Sorumlusu Hümeyra Uzun, Bölge Koordinatörü Sebile Ayar, AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz’e teşekkür etti.

Danışma meclislerinin istişarenin, ortak aklın ve samimi sözün en kıymetli adresi olduğunu ifade eden Özdağ, “Bugün burada yalnızca bir toplantı yapmak için değil, kadın emeğini ve kadın iradesini daha da güçlendirmek için bir aradayız” dedi.

Özdağ, “AK Kadınların Teşkilatımızın En Sağlam Dayanağıdır”

AK Parti’de kadının sahada ve merkezde güçlü bir şekilde yer aldığını vurgulayan Özdağ, mahalle mahalle, kapı kapı dolaşarak çalışan kadınların teşkilatın en sağlam dayanağı olduğunu belirtti.

Hititlerin mirasını taşıyan kadim şehir Çorum’da kadınların üretmeye, yetiştirmeye ve yön vermeye devam ettiğini söyleyen Özdağ, gece gündüz demeden çalışan tüm kadınlara teşekkür etti.

Konuşmasının devamında teşkilat içindeki birlik ve uyumun Çorum’da yürütülen çalışmaların en büyük gücü olduğunu ifade eden Özdağ, Genel Merkez Kadın Kolları’nın rehberliği ile il başkanlığı, milletvekilleri ve belediyenin desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini dile getirdi.

Kadınların toplumdaki dönüştürücü gücüne dikkat çeken Özdağ, “Kadın bir şehri değiştirir, kadın bir nesli yetiştirir, kadın bir ülkenin kaderini yazabilir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kadınları dışlayan bir toplum, gücünün yarısını kaybetmiş demektir” sözlerini hatırlatan Özdağ, kadınlar olarak kararlılıkla yola devam edeceklerini belirtti.

Alar, “AK Kadınların, Türkiye Yüzyılı’nın Mimarlarıdır”

AK Kadınların, Türkiye Yüzyılı’nın Mimarları olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Av.Yakup Alar, “Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davasına omuz veren, salonlarımızı coşkuyla dolduran AK kadınlarımız; Çorum’da AK Parti sancağının ne kadar yüksekte olduğunun en büyük kanıtıdır. Davamızı her şeyin üstünde tutarak salonu hınca hınç dolduran, ak davamızın sarsılmaz neferleri olan tüm AK Kadınlarımıza ve coşkulu teşkilat mensuplarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Sizin bu eşsiz enerjiniz ve sarsılmaz iradenizle Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Aşgın, “AK Kadınlar Her Daim Öncü Olmaya Devam Ediyor”

AK kadınların örnek olmaya devam ettiklerine vurgu yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yazdığımız Türkiye Yüzyılı destanının en önemli mimarlarından olan AK Kadınlarımız, gayret ve heyecanlarıyla her daim öncü ve örnek olmaya devam ediyor. Bu çok güzel organizasyonda emeği geçen başta AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanımız Av. Semra Akyüz Özdağ olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. Allah birliğimizi ve heyecanımızı daim, güçlü Türkiye hedefimizde yolumuzu açık eylesin” diye konuştu.

Ahlatcı, AK Kadınlara Teşekkür Etti

Salonu hınca hınç dolduran AK kadınlara teşekkür eden Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, “Bu güçlü organizasyonda emeği geçen İl Kadın Kolları Başkanımız Semra Akyüz Özdağ başta olmak üzere, kadın kolları yönetim kurulumuzun her bir ferdine yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Danışma Meclisi toplantısı, teşkilat ruhunun yeniden güçlendiği, kadınların Türkiye Yüzyılı vizyonundaki rollerinin vurgulandığı ve birlik beraberlik duygusunun pekiştiği bir buluşma olarak öne çıktı. Katılımcıların coşkusu ve kararlılığı, toplantının atmosferine damgasını vurdu.

Katılımcıların çekildikleri toplu hatıra fotoğrafı ile toplantı sona erdi.