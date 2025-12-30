Çorum FK’nın Erzurumspor deplasmanında 1-0 mağlup olduğu maçı kırmızı siyahlı kulüp yönetimi tam kadroya yakın taraftarla birlikte izledi.

Yönetim ve taraftarlar birlikte dondu ve birlikte kahroldular.

Kırmızı siyahlı kulübün başkanı Baran Korkmazoğlu ile birlikte 11 yönetim kurulu üyesi pazar gecesi geç saatlerde çıktıkları yorucu yolculuk sonunda Erzurum Kazım Karabekir Stdyumunda maçı kırmızı siyahlı takım taraftarları ile birlikte izlediler.

Maçın son bölümüne doğru -17 dereceyi bulan soğuk havada takımlarından puan veya puanlar bekleyen başkan, yönetim ve taraftarlar özellikle ikinci yarıda ortaya konulan kötü ve ruhsuz futbol ile hem kahroldular hem de soğukta dondular.

Maç sonunda ise büyük bir öfke ve hüzün ile Çorum’a döndüler.