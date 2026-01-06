AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, düzenlediği basın toplantısında partisinin güncel üye sayıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanan resmî verilere göre, AK Parti’nin üye sayısının 664.568 artarak 11.543.301’e ulaştığını belirten AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, “Bu artış, Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olmuştur. İlimiz Çorum’da ise 6946 yeni üye kaydı yapılarak üye sayımız 93.989’a ulaşmıştır.

2024 yılı içerisinde 1076 yeni üye kaydı yapılırken 2025 yılı içerisinde yaklaşık 7 kat daha fazla üye kaydı yapılarak bu sayı 6946’ya ulaşmıştır. 2024 yılında her 100 seçmenin 22’si AK Parti üyesi iken 2025 yılı sonu itibariyle her 100 seçmenin 23’ünden fazlası AK Parti’ye üye olmuştur. İl ve ilçe teşkilatlarımızın üye sayısındaki artışa katkı sunan saha çalışmaları, ev ve iş yeri ziyaretleri, mahalle ve köy buluşmaları, kadın ve gençlik kollarının faaliyetleri ile vatandaşla birebir temas esaslı çalışmalar neticesinde elde edilmiştir. Üye kazanımı yalnızca sayısal değil; gönüllülük, aidiyet ve güven temelli bir anlayışla yürütülmüştür” dedi.

AK Parti’nin, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas aldığını, talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirdiğini kaydeden Yakup Alar, “Atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağ, AK Parti’yi Türkiye’nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirmiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti, siyaseti kapalı salonlardan değil; milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürütmüştür. Açıklanan üye artışı, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil; bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de açıkça ortaya koymaktadır. AK Parti, farklı sosyal kesimleri ve hayat tarzlarını ortak hedefler etrafında buluşturan, “Biz Büyük Bir Aileyiz” anlayışıyla yoluna devam eden güçlü bir siyasi harekettir. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen AK Parti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin taleplerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdürecektir.

Teşkilatlarımızın sahadaki gayreti, üyelerimizin fedakârlığı ve milletimizin desteğiyle büyüyen bu yapı, ülkemizin geleceği için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edecektir. Yargıtay’ın açıkladığı tablo göstermektedir ki AK Parti, milletimizin partisidir ve milletimizin partisi olmaya devam edecektir.

Bu güçlü tablo, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz siyaset anlayışına milletimizin duyduğu güvenin açık bir göstergesidir. AK Parti, bu liderlik etrafında kenetlenmiş, Türkiye Yüzyılı hedeflerine inançla yürüyen büyük bir ailedir.

Bu büyük aileyi her geçen gün daha da büyüten tüm teşkilat mensuplarımıza ve AK Parti ailemize katılan her bir yol arkadaşımıza gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde belirtti.