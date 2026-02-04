Arca Çorum FK’nın 1461 Trabzon’dan transfer ettiği ve geçen sezon başında Bursaspor’a verdiği Tunahan Ergül kırmızı siyahlı kulübe rakip oldu ve Iğdır FK ile anlaştı.

Hopaspor’da futbola başlayan ardında Trabzonspor alt yapısı ve bordo mavili kulüpte profesyonel olan Tunahan Ergül Hopaspor ve Mersin İdman Yurdu takımlarında forma giydikten sonra 1461 Trabzon FK’ya transfer oldu. İki yıl bu takımda oynadıktan sonra geçen sezon Çorum FK ile anlaştı.

28 maçta kırmızı siyahlı formayı giyen Tunahan Ergül bu sezon başında ise Bursaspor ile anlaştı.

Bursaspor forması ile ligin ilk yarısında 23 maçta forma giyen Tunahan Ergül önce Sarıyer ile görüştü ancak son anda anlaşma olmadı.

Genç futbolcu ise daha sonra Iğdır FK’nın talip olduğu Tunahan Ergül yeşil beyazlı kulüple anlaştı ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Tunahan Ergül ligin ikinci larısında Çorum FK’ya rakip olarak çıkacak.