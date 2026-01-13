AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz'e yetki verilmesinin ardından yeni yönetim kurulu listesi genel merkez tarafından onaylandı.

Konuyla ilgili AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Ahmet Büyükgümüş’ün ve Teşkilat Başkan Yardımcımız, Batı Karadeniz Bölge Koordinatörümüz Sayın Mücahit Yılmaz ve İl Koordinatörümüz Sayın Ozan Gülaçtı' in onaylarıyla AK Parti Çorum Merkez İlçe Yönetim Kurulumuz oluşturulmuştur” dedi.

Mustafa Alagöz, bu süreçte destek olan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ile Oğuzhan Kaya’ya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ‘a ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Yönetim kurulu oluşturulurken genel merkezin belirlediği %30 kadın, %30 genç ve %30 üniversite mezunu kotasının titizlikle uygulandığını ifade eden Alagöz, “Güçlü, kapsayıcı ve dinamik bir yapı ortaya konulmuştur. Önceki yönetim kurulumuz da birlikte görev yaptığımız yol ve dava arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Yeni yönetim kurulumuzun şehrimize, partimize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, birlik ve beraberlik içinde Çorumumuza hizmet etmeye devam edeceğimizi ifade ediyorum” diye konuştu.

İşte Mustafa Alagöz başkanlığında oluşturulan yeni Merkez İlçe Yönetimi:

ASİL LİSTE

Abdullah Yalçın - Ahmet Özkader - Ahmet Hallı - Ali Erdeşir - Azmi Pektaş - Aysel Güngör - Buğrahan Kaynak - Burak Kaçar - Cafer Erkoç - Ceyhan Boz Asral - Esma Ökmen - Fatma Paşaoğlu - İlkan Ak - İsmail Tekçam - Meftun Koldaş - Mehmet Tepe - Muhammed Özenç - Muhammed Özkese - Muharrem Eker - Murat Altınörs - Mustafa Yiğiter - Neslihan Yenihan - Raife Baltalı -Remzi Taha Kadiroğlu - Sevgi Bilgen - Serhat Yaman - Şenay Sarıtaş - Zehra Sırımsı - Zerrin Yalçın

YEDEK LİSTE

Ahmet Tekin - Muharrem Ölmez - Alim Özcan - Salim Çıplak - Fevzi Çakmak - Rahmi Uğurol - Eren Kara - Yunus Akkaya - Yaşar Demirel - Ercan Lokum - Fatma Kindar - Mikail Sincer - İsmail Sular - Ahmet Ünal - Sefa Oruç