Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği görevine Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanı Emir Dağaşan getirildi.

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanı Emir Dağaşan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün itibarıyla, Türkiye Kamu-Sen Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yücel Kazancıoğlu’nun takdirleri ve Genel Başkanımız Sayın Önder Kahveci’nin olurlarıyla, Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi olarak görevlendirilmiş olmanın onurunu ve büyük bir sorumluluğunu taşıyorum. Bu vesileyle, önceki dönem İl Temsilcimiz Sayın Selim Aydın’a, görev süresi boyunca sendikamıza ve teşkilatımıza sunduğu kıymetli emek ve hizmetler için teşekkür ediyor, kendisine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Türkiye Kamu-Sen olarak, kamu görevlilerinin ve emeklilerinin, her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında alım gücünün ciddi biçimde eridiğini kaydeden Emir Dağaşan, “Ücrette hakkaniyet, vergide adalet talebimiz, sadece bir sendikal slogan değil, kamu çalışanlarının insanca yaşam hakkının açık ve net bir ifadesidir. Bu kapsamda, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin yaşadığı ekonomik kayıpları dile getirmek, taleplerimizi kararlılıkla ifade etmek ve yetkilileri sorumluluk almaya davet etmek amacıyla, 14 Ocak Çarşamba günü saat 12.30’da, Çorum Valiliği Ek Binası önünde, tüm illerimizle eş zamanlı olarak basın açıklaması gerçekleştirilecektir.

Türkiye Kamu-Sen olarak altını bir kez daha çiziyoruz: Emeğin değersizleştirilmesine, adaletsiz vergi yüküne ve ücret politikalarındaki eşitsizliğe sessiz kalmayacağız.

Haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Tüm kamu görevlilerimizi ve emeklilerimizi, bu haklı ve meşru mücadelemize destek vermeye, birlik ve dayanışma içerisinde basın açıklamamıza katılmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)