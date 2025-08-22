AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nda bazı eski il başkanları ve milletvekillerinin katılımıyla vefa buluşması düzenlendi.

AK Parti 24. 25. 26. 27. Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’in öncülüğünde düzenlenen toplantıya, Eski AK Parti Çorum Milletvekilleri Murat Yıldırım, Ahmet Aydoğmuş ve Erol Kavuncu, Eski AK Parti İl Başkanları Av. Murat Günay ve Harita Mühendisi Nihat Akar katıldı.

AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, konuya ilişkin açıklamasında;

“Tek derdi Hakk’a ve halka hizmet olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda, davamıza emek vermiş önceki dönemler kıymetli milletvekillerimiz ve il başkanlarımızla vefa buluşmamızı gerçekleştirdik. 24. 25. 26. 27. Kocaeli Milletvekilimiz Sayın İlyas Şeker’in öncülüğünde düzenlenen bu anlamlı istişare toplantısında; geçmişten bugüne davamıza hizmet etmiş değerli yol arkadaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Katkıları ve katılımları için tüm milletvekillerimize ve il başkanlarımıza gönülden teşekkür ediyor, yılmadan yorulmadan, her daim birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı