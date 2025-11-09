AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, vefa buluşmalarını partisinin kurucu teşkilat üyeleri ile sürdürdü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Alar, vefa Buluşmaları kapsamında, kurucu teşkilat mensubu üyelerle bir araya gelerek, vefa çaylarını paylaştıklarını söyledi.

İşte Alar’ın o açıklaması:

“Bir yudum çayın sıcaklığında; geçmişin emeğini, bugünümüzün inancını ve yarınlara olan umudumuzu bulduk. Aynı zamanda, onların birikimlerinden istifade etmek için bu buluşmaları çok değerli bulduk. Bizim için vefa, sadece hatırlamak değil; bağlı kalmak, unutmamak ve sahip çıkmaktır. Bu dava, gönüllerin birliği ve inancın gücüyle bugünlere ulaştı. Kim taş üstüne taş koyduysa, kim bu davaya bir nefes dahi kattıysa; hepsi bizim için değerlidir. Her hafta gerçekleştireceğimiz Vefa Buluşmaları, bu güçlü mirası yaşatmanın bir adımı olacak. Birlikte oldukça, geçmişin mirasını geleceğe taşıyarak, diyoruz ki; Vefayla büyüyen her adım, güçlü teşkilatlara; güçlü teşkilatlar da Güçlü Türkiye’ye çıkar. Sevgi ve muhabbetlerimle…”